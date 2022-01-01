شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، خطوة واحدة تفصل كهربا عن الرحيل من الأهلي للدوري التركي فى يناير،الإسماعيلى يعرض أحمد عادل عبد المنعم للبيع فى الشتاء .

خطوة واحدة تفصل كهربا عن الرحيل من الأهلي للدوري التركي فى يناير

منح النادي الأهلي الضوء الأخضر لـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من أجل الرحيل خلال الفترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجاري.

الإسماعيلى يعرض أحمد عادل عبد المنعم للبيع فى الشتاء

استقر النادى الإسماعيلى على عرض أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق للبيع لأعلى سعر خلال فترة الانتقالات الشتوية، بناءً على رغبة الأرجنتينى خوان براون المدير الفني للفريق، الذى قدم تقريراً يوصى فيه برحيل الحارس عن القلعة الصفراء فى ظل عدم الحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة بعد جلوسه بديلا لمحمد فوزى الذى تألق فى المباريات الأخيرة للدراويش.

الزمالك ينتظر 63 مليون جنيه من جالاتا سراى لحل أزماته المالية

ينتظر مسئولو نادى الزمالك الحصول على القيمة المالية المنصوص عليها فى عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراى التركى، بعدما أخطر الأخير مسئولى القلعة البيضاء بتفعيل بند شراء المهاجم بشكل نهائى قبل حلول يوم 31 ديسمبر.

كيروش يمنح لاعبى المنتخب راحة من التدريبات اليوم.. وبدء معسكر مغلق غدا

منح كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، اللاعبين راحة اليوم من التدريبات على أن يتجمع الفريق غدا لبدء المعسكر المغلق استعدادا لأمم أفريقيا 2022، وأعد المنتخب الوطني خطة طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بمتحوره الجديد "أوميكرون" حفاظًا على سلامة بعثة الفريق المتجهة الجمعة المقبل إلى الكاميرون للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية.

الإسماعيلى يجهز كارميلو للمشاركة فى كأس الرابطة.. اعرف التفاصيل

وضع الأرجنتينى خوان براون، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، برنامجا بدنيا لتجهيز الوافد الجديد كارميلو استعداداً للمشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.