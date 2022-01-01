شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد مدافع الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ"28" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمود وحيد، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 28 فهو من مواليد الأول من يناير لعام 1994، وشارك محمود وحيد فى 34 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 1580 دقيقة لعب، وصنع هدفين ولم يسجل وتلقى إنذارا وحيدا، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين للدوري وبطولة لكأس مصر وبطولتين لدوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

وخرج محمود وحيد من حسابات بيتسو موسيمانى منذ بداية الموسم الحالى، فى ظل وجود الثنائى على معلول وأيمن أشرف فى الجبهة اليسرى، بخلاف وجود كريم فؤاد الذى يجيد اللعب فى مركز الظهيرين الأيمن والأيسر.

وعانى محمود وحيد من سوء حظ مع الأهلى فى الفترة الأخيرة، حيث لم يحصل على فرصته كاملة مع الأهلى لأسباب مختلفة سواء للإصابات المتكررة التى لاحقته أو لوجود الثنائى على معلول وأيمن أشرف فى قائمة الفريق الأحمر.

الظهير الأيسر صاحب الـ28 عاما انضم للأهلي قادما من مصر للمقاصة في شهر يناير من عام 2019، ويجرى مسئولو طلائع الجيش مفاوضات مع نظرائهم فى الأهلى من أجل حسم صفقة محمود وحيد قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، مستغلين عدم مشاركة اللاعب مع الأهلى فى الموسم الحالى، وخروجه من حسابات موسيمانى بشكل مستمر، ووجود رغبة لدى اللاعب فى الخروج عن قلعة الجزيرة للحصول على فرصة المشاركة الأساسية.