مانشستر سيتي يقلب الطاولة على أرسنال ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فاز مانشستر سيتي على آرسنال 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل مانشستر سيتي سلسلة الانتصارات التي حققها ليصل للفوز رقم 11 له في الدوري على التوالي، بعد أخر هزيمة له في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس 2-0، في الجولة الـ10.

افتتح ساكا التهديف لآرسنال في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، وعادل النتيجة لمانشستر سيتي رياض محرز في الدقيقة 57 من ركلة جزاء احتسبها حكم الفيديو "فار"، قبل أن يضيف ردودريجو الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من عمر الوقت بدل من الضائع.

ووصل مانشستر سيتي للنقطة الـ53 على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 35 في المركز الرابع وله مباراة مؤجلة.

ملخص المباراة:

شهدت انطلاقة المباراة ضغط كبير من لاعبي مانشستر سيتي، حتى الدقيقة الرابعة مرر كيفين دي بروين الكرة لينفرد رحيم إسترلينج بالمرمى، ولكن نجح جابرييل مدافع آرسنال من إبعاد الكرة إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة الـ10 كانت أخطر فرص آرسنال في الشوط الأول، بعد أن انفرد أوديجارد بالمرمى، ولكن تدخل إيدرسون حارس مرمى السيتي وحول الكرة لركلة ركنية.

استطاع آرسنال السيطرة على مجريات اللقاء، وواصل ضغطه حتى وصل استحواذ الجانرز في الدقيقة 25 إلى 75%.

نجح آرسنال من ترجمة سيطرته لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31، بعد هجمة منظمة وتمريرة رائعة عن طريق مارتينيلي، سددها ساكا من لمسة واحدة لتسكن الزاوية اليسرى لإيدرسون حارس مرمى السيتي.

رغم التقدم ولكن واصل آرسنال محاولاته لتسجيل الهدف الثاني، حتى شهدت الدقيقة 42 انطلاقة من الجهة اليسرى من مارتينيلي واستطاع المرور من الدفاع وسدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

في الشوط الثاني حاول لاعبي مانشستر سيتي معادلة النتيجة، إلا أن حصل برناردو سيلفا على ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد تدخل من تشاكا، لم يحتسبها حكم المباراة ولكن أكدها حكم الفيديو "فار"، سددها رياض محرز ليعادل النتيجة للتيسيزن.

لم يمر الكثير حتى أنقذ أكي مرمى السيتي من هدف ثاني من على خط المرمى، بعد خطأ من لابورت الذي لعب الكرة رأسية في اتجاه مرماه وكان إيدرسون حارس المرمى متقدم.

أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر المباشر لجابرييل مدافع آرسنال في الدقيقة 59، بعد تدخله القوي على رحيم سترلينج، ليكمل الجانرز المباراة بـ10 لاعبين.

هدأ إيقاع المباراة، وسيطر مانشستر سيتي على اللقاء، فيما تراجع آرسنال واعتمد على الهجمات المرتدة في ظل النقص العددي.

شارك محمد النني لاعب المنتخب المصري، وآرسنال الإنجليزي كبديل في الدقيقة 85 بدلًا من ساكا.

استمرت محاولات السيتي مستمرة لتعديل النتيجة، حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع استطاع رودريجو قاتل، ليحقق الفوز للسيتيزن.

تشكيل آرسنال:

حراسة المرمى: رامسديل

الدفاع: تيرني - جابرييل - بن وايت - تومياسو

الوسط: تشاكا – بارتي - مارتينيلي - أوديجارد - ساكا

الهجوم: لاكازيت

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: كانسيلو، روبن دياز، آيميريك لابورت، نايثان أكي

الوسط: رود ريجو، بيرنادردو سيلفا، دي بروين

الهجوم: رياض محرز، رحيم سترلينج، جابريل خيسوس