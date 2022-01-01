الامارات | نجم المنتخب الإنجليزي يصف محمد صلاح بـ «الخطير جدا»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المنتخب الإنجليزي يصف محمد صلاح بـ «الخطير جدا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - امتدح نجم منتخب إنجلترا ونادي مانشستر سيتي الأسبق، ميكا ريتشاردز، الفرعون المصري محمد صلاح، ونصح نادي ليفربول بضرورة تجديد عقده في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح في يونيو 2023، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق يقتضي بتمديد جناح المنتخب الوطني لسنوات أخرى مع الريدز.

وذكر ريتشاردز مقالة عبر صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن محمد صلاح على رأس خمس لاعبين يتطلع لمشاهدتهم في الدوري الإنجليزي عام 2022.

وأضاف: «أريد من ليفربول أن يضع اللمسات الأخيرة على عقد محمد صلاح الجديد، أريد أن يبقى في الدوري الممتاز لسنوات عديدة أخرى».

وتحدث اللاعب باستضافة عن محمد صلاح: «لقد وصل الآن إلى مستوى، حيث يمكننا أن نتحدث عنه في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز، شخص يمكن أن يكون في أفضل فريق في تاريخ البطولة».

وأضاف: «يا له من لاعب رائع، لقد أصبح خطيرا جدا لدرجة أنك لا تراه في بعض المباريات لمدة 80 دقيقة ولكنه سيظهر بعد ذلك بتسجيل أو صناعة هدف، ما يحدث ليس حظًا، فهو في مستوى كريستيانو رونالدو الآن».

وأتم تصريحاته: «لقد نجح محمد صلاح في إعادة اكتشاف مهام جديدة لمركز الجناح وأصبح هدافًا كبيرا في نهاية المطاف».

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