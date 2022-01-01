شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة رومانسية من زوجة معلول لنجم الأهلى فى عيد ميلاده: زوج رائع يكمل روحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت مريم زينة، زوجها النجم التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم الأول من يناير، مؤكدة أنه زوج رائع يكمل روحها، كما أنه أعز صديق وحبيب بالنسبة لها، متمنية له عاما سعيدا، وهو ما دفعه للرد عليها متميا أن يظلا معا لأبد الدهر.

ونشرت مريم صورة مع زوجها على، عبر حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "إلى الرجل الرائع الذى أحبه، أعز أصدقائى وحبيبى وزوجى والشخص الذى يكمل روحى، عيد ميلاد سعيد"، فيما رد عليها زوجها معلول، من خلال التعليق على بوست التهنئة، "شكرا لك حبيبتى.. كل ما أتمناه هو أن نبقى معا إلى الأبد".



مريم معلول

ويحتفل الدولى التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ32، لاسيما أنه من مواليد الأول من يناير لعام 1990، ونجح معلول في كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء بعد حالة عشق فريدة مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود.

ومنذ أيام نجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد معلول بعدما وقع اللاعب على العقود قبل أن يتوجه لمنتخب بلاده للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، ليسدل بذلك النادى الأهلى الستار على ملف تمديد تعاقد النجم التونسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.