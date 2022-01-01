شكرا لقرائتكم خبر عن 12 بطولة وبرونزية العالم فى رحلة تألق معلول مع الأهلى فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الدولى التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ32، لاسيما أنه من مواليد الأول من يناير لعام 1990، ونجح معلول فى كتابة اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ القلعة الحمراء بعد حالة عشق فريدة مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود.

وإجمالاً.. خاض معلول مع الأهلى 177 مباراة بكل البطولات، سجل 33 هدفًا وصنع 51 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرتين، بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة فضلا عن تمسكه بارتداء الفانلة الحمراء تقديراً لجماهير النادى ورفضه عروض مغرية بالجملة للرحيل عن الأهلى.