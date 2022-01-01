نادي إيفرتون يتعاقد مع المدافع الأوكراني ميكولنكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت أنه أكمل إجراءات التعاقد مع المدافع الأوكراني الدولي فيتالي ميكولنكو لاعب دينامو كييف وارتبط معه بعقد يستمر حتى يونيو حزيران 2026.



ولم يكشف النادي المنتمي لمنطقة مرسيسايد أي تفاصيل تتعلق بقيمة الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت قيمتها بنحو 18 مليون جنيه إسترليني (24.35 مليون دولار).

وقال المدافع الايسر ميكولنكو عبر موقع إيفرتون الرسمي على الأنترنت "الانضمام إلى إيفرتون هي خطوة كبيرة ومهمة في حياتي.

"لقد حلمت دوما باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. الكرة الإنجليزية هي المكان الذي ولدت فيه كرة القدم وأعتقد أنها تناسب أسلوبي في اللعب بصورة جيدة جدا".

ولعب ميكولنكو (22 عاما) 21 مباراة دولية مع منتخب أوكرانيا وخاض 132 مباراة بألوان دينامو كييف في جميع المنافسات بعد ظهوره في الفريق الأول للمرة الأولى في 2016.

وأضاف ميكولنكو "في الكرة الحديثة يفترض أن يلعب المدافعون دورا في الهجوم إلى جانب الدفاع وأعتقد أنني مدافع متعدد القدرات يمكنه التحرك إلى الأمام والعودة للخلف".

ويحتل إيفرتون المركز 15 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 19 نقطة من 17 مباراة وسيلتقي في ملعبه مع برايتون آند هوف ألبيون غدا الأحد.