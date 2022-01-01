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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
يلتقي فريقا آرسنال ومانشستر سيتي اليوم السبت، ضمن أبرز مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، بينما يتواجه فريقا الأهلي والشباب ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.
الدوري الإنجليزي:
16:30 آرسنال -- : -- مانشستر سيتي
19:00 واتفورد -- : -- توتنهام هوتسبير
21:30 كريستال بالاس -- : -- وست هام يونايتد
الدوري السعودي:
16:25 التعاون -- : -- ضمك
16:45 أبها -- : -- الرائد
18:40 الفتح -- : -- النصر
20:50 الأهلي -- : -- الشباب