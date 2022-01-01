تعرف على موعد مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق تشيلسي مع مضيفه ليفربول في قمة كروية مرتقبة بملعب ستامفورد بريدج في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة أمام ليفربول الثالث، بينما يتصدر المسابقة مانشستر سيتي برصيد 50 نقطة، علماً بأن كتيبة الريدز لها لقاء مؤجل.

تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا سيستضيف ليفربول بملعب ستامفورد بريدج، مساء الأحد 2 يناير/ كانون الثاني 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "beIN Sports 1 HD Premium".

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

مانشستر سيتي - 50 نقطة

تشيلسي - 42 نقطة

ليفربول - 41 نقطة

أرسنال - 35 نقطة

وست هام - 31

مانشستر يونايتد - 31

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف

هيونج مين سون - توتنهام - 8 أهداف

إيمل سميث روي - أرسنال - 8 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 8 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 8 أهداف