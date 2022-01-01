الدوري المغربي .. ما هو موعد مباراة الرجاء والجيش الملكي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يحل الرجاء البيضاوي ضيفا على الجيش الملكي في قمة كروية بالدوري المغربي، مؤجلة من الجولة 14 من المسابقة.



ويمتلك الرجاء 28 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي، بفارق 5 نقاط عن الجيش الملكي رابع الترتيب.

يخرج الرجاء لمواجهة الجيش الملكي، الأحد 2 يناير/ كانون الثاني الحالي، في لقاء مؤجل من الجولة 14 من منافسات الدوري المغربي، حيث تقام المباراة على ملعب المجمع الرياضي للأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 ليلا بتوقيت أبوظبي.

تُبث مباراة الجيش الملكي والرجاء المغربي عبر قناة "المغربية الرياضية" على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري المغربي لموسم 2021-2022

الوداد - 35 نقطة

الرجاء - 28 نقطة

الشباب الرياضي السالمي - 23 نقطة

الجيش الملكي - 23 نقطة

الدفاع الحسني الجديدي - 23 نقطة

نهضة بركان - 23 نقطة