موعد قمة أرسنال ومانشستر سيتي اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف أرسنال، نظيره مانشستر سيتي، في الثانية والنصف، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

ومن المتوقع أن يجلس النجم المصري محمد النني على مقاعد البدلاء لفريق أرسنال أمام مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يبدأ أرسنال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، روب هولدينج، جابرييل، كييران تيريني.

خط الوسط: جرانيت تشاكا، توماس بارتي، بوكايو ساكا، مارتن أوديجارد، إيميل سميث رو.

خط الهجوم: أليكساندر لاكازيت.

بينما يتكون التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، إيمريك لابورت، ناثان أكي.

خط الوسط: كيفين دي بروين، إلكاي جندوجان، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودن، رحيم ستيرلينج.

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تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports Connect، beIN Sports HD Premium 1، بتعليق: حفيظ دراجي.