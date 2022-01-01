شكرا لقرائتكم خبر عن هانى السيد ينتظم فى تدريبات فاركو الجماعية استعدادًا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم هاني السيد لاعب وسط نادي فاركو فى تدريبات فريقه الجماعية، بعد غياب أكثر من شهرين عقب إصابته بخلع فى الكتف الأيمن بمباراة الإسماعيلي الودية أثناء فترة الإعداد.

وخضع هاني السيد لجراحة في الكتف، ثم انتظم فى تدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي لفاركو بقيادة الدكتور مجدي وهبة خلال تلك الفترة.

ويسعى الجهاز الفني لفاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي لتجهيز هاني الصعيد في مركز الجناح الأيمن خلال مباريات كأس رابطة الأندية التي تنطلق 12 يناير المقبل، أثناء فترة توقف الدوري لمشاركة المنتخب الوطني بكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

فى سياق أخر، ينتظر مسئولو نادي فاركو وصول مخاطبة رسمية تفيد باعتماد نتيجة مباراة المصرى بالدورى الممتاز، بفوز الفريق البورسعيدى، قبل التصعيد بشكل رسمي سواء بإرسال شكوى للجنة التظلمات أو اللجوء للاتحاد الدولي فيفا.

وأكد عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف على المسابقات، أن تقرير الحكم محمود البنا تضمن أنه تعامل مع أحمد حمودى كبديل وبالتالى فالاستبدال تم بشكل بصحيح وفقا لتقرير الحكم الذى لم يذكر أنه وقع فى خطأ أثناء المباراة، متابعاً أن فاركو تقدم باحتجاج على نتيجة المباراة، وتم إحالته لاتحاد الكرة ولجنة الحكام للنظر فيه والرد عليه.