شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يطمئن على بدر بانون بعد إصابته بكورونا مع منتخب المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جهاز الكرة فى النادى الأهلى على الاطمئنان على المغربى بدر بانون مدافع الفريق بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، وطالب الجهاز الطبى بانون بالالتزام بتنفيذ البروتوكول الطبى للتعافى من الفيروس اللعين.

وأكد فوزى لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن سبب تأخر مدافع النادي الأهلي ومنتخب أسود الأطلسي بدر بانون فى الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده يعود لإصابته بفيروس كورونا، ويستعد المنتخب المغربي لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون فى التاسع من شهر يناير.

وأضاف لقجع فى تصريحات عبر إذاعة "راديو مارس"، أن بانون مدافع الأهلي سيلتحق ببعثة المنتخب المغربي من دولة الإمارات العربية المتحدة التى يتواجد فيها حاليا.

وكان وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، قد ضم بانون إلى القائمة النهائية للمنتخب المغربي في مرحلة ثانية إلى جانب سفيان رحيمي ومحمد الشيبي.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مدافع الرجاء الرياضي سابقا إلى الإصابة بالفيروس، حيث سبق وأن أصيب به شهر أغسطس الماضي مع نادي القرن.