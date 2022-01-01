شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بطولات و40 هدفاً × 157 مباراة تلخص رحلة تألق محمود علاء مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمود علاء، مدافع الزمالك ومنتخب مصر اليوم، السبت، بعيد ميلاده الـ"31" فهو من مواليد الأول من يناير عام 1991، ولم يكن طريق علاء مفروشًا بالورود، قبل أن يكون مدافع الزمالك الأساسي، وعنصرا مهما فى تشكيل المنتخب الوطني.

وإجمالا شارك محمود علاء فى 157 مباراة مع الزمالك بكل البطولات بإجمالى 14024 دقيقة لعب، ورغم دوره الدفاعى إلا أنه نجح فى تسجيل 40 هدفاً لينصب نفسه الهداف التاريخى لمدافعى الزمالك ونجح في صناعة هدفين، بينما تلقى 26 كارت أصفر.

وتوج محمود علاء بست بطولات مع الزمالك، هى الدوري الممتاز مرة وكأس مصر (مرتين)، كما حصل على لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس السوبر المحلي، وكأس السوبر المصرى السعودى "لقب ودى".