شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يحدد 23 يناير موعدًا لانطلاق معسكر المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 23 يناير الجاري حتى يوم 30 من نفس الشهر، وفقًا للبرنامج الموضوع استعدادًا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ضمن مشوار الصعود لأولمبياد باريس 2024.

وأكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه أعد خطة طويلة الأمد وقدمها لاتحاد الكرة من أجل الاستعداد للفترة المقبلة وحتى أولمبياد باريس 2024.

وقال شوقي غريب، في تصريحات تليفزيونية سابقة: "أعدينا برنامج قوي وسلمته للاتحاد حتى آخر تصفيات البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس، وسيكون حتى شهر أكتوبر عام 2023".

وأضاف: "لدينا مشكلتان في هذا الجيل من المنتخب الأولمبي، الأولى أن هناك سنة ضاعت من إعداد المنتخب بسبب كورونا وإقامة أولمبياد طوكيو 2021 بدلا من 2020، وأيضا تم استبعاد منتخب مصر من بطولة أفريقيا بسبب إصابة عدد كبير منهم بكورونا، لذلك أغلب اللاعبين لا يمتلكون صفة اللاعب الدولي.