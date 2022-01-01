شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تعديل عقود الناشئين منعا لتكرار أزمة حسين فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة نادى الزمالك تعديل عقود الناشئين المميزين فى النادي وتحرير عقود احتراف للمواهب المتميزة غير المرتبطة بعقود، منعاً لتكرار أزمة حسين فيصل لاعب سموحة الحالي والذى رحل عن الفريق بداية الموسم الحالي دون مقابل.

وكشف مصدر داخل إدارة النادى أنه سيتم تقييم جميع اللاعبين الناشئين، سواء الذين تم تصعيدهم للفريق الأول خلال الموسم الماضي والحالي، وكذلك المستمرين فى قطاع الناشئين، وذلك تمهيداً لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ على المواهب منهم منعا لرحيلهم مجانا فى نهاية الموسم.

من ناحية أخرى، ينتظر مسئولو نادى الزمالك الحصول على القيمة المالية المنصوص عليها فى عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراى التركى، بعدما أخطر الأخير مسئولى القلعة البيضاء بتفعيل بند شراء المهاجم بشكل نهائى قبل حلول يوم 31 ديسمبر.

وانتقل مصطفى محمد لصفوف الفريق التركى على سبيل الإعارة فى انتقالات يناير الماضى، مع وجود بند يمنح جالاتا سراى شراء اللاعب بشكل نهائي، بشرط إخطار الزمالك بتفعيل هذا البند قبل يوم 31 ديسمبر 2021.

ويحصل الزمالك على 4 ملايين دولار، ما يعادل 63 مليون جنيه، نظير بيع مصطفى محمد لجالاتا سراى التركى، لاسيما أنه من المقرر أن يسدد النادى التركى المبلغ فى شهر يونيو المقبل، وهو المبلغ الذى ينتظره الزمالك لحل العديد من أزماته المالية والعمل على إنهاء معظمها بالإضافة إلى التعاقد مع بعض الصفقات الجديدة خصوصًا أن الزمالك سيكون رفعت عنه عقوبة إيقاف القيد مع نهاية الموسم الجارى، والعمل أيضًا على تجديد عقود نجومه.