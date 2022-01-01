شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يجتمع بنجوم الطلائع قبل انطلاق معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد طارق العشرى، المدير الفنى الجديد لنادى طلائع الجيش، اجتماعا مطولاً مع اللاعبين قبل بداية معسكر الإسماعيلية للتأكيد على أهمية المرحلة القادمة من عمر الدوري، وعدم التفكير فى الماضي، مطالباً إياهم ببذل أقصي جهد فى المرحلة المقبلة حتى يعود فريق طلائع الجيش لسابق عهده ووتقديم أفضل عروضه.

ويدخل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى اليوم، السبت، معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية حتى الخميس المقبل، استعداداً للمشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى يناير المقبل لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يخوض طلائع الجيش سلسلة مباريات ودية متدرجة المستوى فى أعقاب بيان لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية بتأجيل منافسات مسابقة الدورى خلال الفترة من 27 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية، حيث وصلت تأكيدات من الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى موعدها بداية من يوم 9 يناير.

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعدما لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة مواجهات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه عشرة أهداف.

وكان مجلس إدارة نادي طلائع الجيش قد قرر تعيين الكابتن طارق العشري مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومعة الجهاز المعاون : محمود عطا مدرباً عاما وأحمد عبد العزيز " زيزو " مدرباً مساعدا والدكتور عبد الحليم كامل مخططا للأحمال وسيد السويركي مدربا لحراس المرمي ويسري عرفان مديرا إداريا ومحمد مختار مدبرا لشئون اللاعبين وايهاب كمال إداريا .