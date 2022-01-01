بداية سوق انتقالات يناير.. فريق أحلام مجاني في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

مع بداية عام 2022، يبدأ سوق الانتقالات الشتوية لشهر يناير الجاري في العمل.

سوق انتقالات يناير يسمح للأندية الأوروبية، في إبرام العديد من الصفقات لتعزيز صفوفها، من أجل خوض النصف الثاني من البطولات المحلية والأوروبية، كما أنه يسمح للاعبين التي شارفت عقودها على الانتهاء في تحديد مصيرها والتوقيع لأندية أخرى.

ويوجد العديد من اللاعبين في مختلف الأندية الأوروبية، تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، ولم يحددوا حتى هذه اللحظة قرارهم بالتجديد مع فرقهم.

ونستعرض لكم خلال السطور المقبلة أبرز اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري:

هوجو لوريس - توتنهام

يخوض الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى نادي توتنهام هوتسبر، عامه العاشر مع الفريق اللندني في عام 2022.

ولم يستقر النادي أو الحارس الفرنسي، سواء بتجديد تعاقده حتى الآن.

أنطونيو روديجر - تشيلسي

يعتبر روديجر مدافع نادي تشيلسي من أبرز المدافعين في العالم حالياً، ولكنه يدخل الـ6 أشهر الأخيرة في عقده مع البلوز.

ولا يفكر المدافع الألماني في تجديد تعاقده مع فريق تشيلسي، حيث يتطلع روديجر لخوض تجربة جديدة.

ويعتبر نادي ريال مدريد الإسباني، هو الوجهة الأقرب للمدافع الألماني خلال الفترة المقبلة.

تياجو سيلفا - تشيلسي

المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، هو أحد اللاعبين الأخرين الذين قد يفقدهم نادي تشيلسي في الصيف المقبل، بسبب عدم تجديد عقده.

وقد لا يفكر نادي تشيلسي في تجديد عقد سيلفا على الرغم من أدائه المتميز، بسبب تقدمه في السن، حيث يبلغ المدافع البرازيلي من العمر 37 عاماً.

سيزار أزبلكويتا - تشيلسي

لاعب أخر قد يرحل عن صفوف تشيلسي بسبب انتهاء تعاقده في الصيف، هو سيزار أزبلكويتا المدافع الإسباني.

ولكن قد يجبر تشيلسي على التجديد مع المدافع الإسباني، بعد إصابة رييس جيمس لاعب الفريق.

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

يعتبر بوجبا من أبرز اللاعبين الذين قد يرحلون مجانا عن فريق مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، نظراً لعدم تجديد تعاقده حتى الآن.

وتشير جميع التقارير الصحفية، على عدم رغبة النجم الفرنسي في استكمال مشواره مع الشياطين الحمر.

وتعتبر أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، هم الأبرز للحصول على خدمات النجم الفرنسي.

فرانك كيسي - ميلان

أعرب الإيفواري فرانك كيسي لاعب ميلان الإيطالي، عن رغبته في الرحيل عن الفريق الإيطالي، في أكثر من مرة.

وبعد رفض النادي الإيطالي لرحيله في أكثر من مرة، سيضطر النجم الإيفواري لانتهاء تعاقده في الصيف من أجل الرحيل.

ويقود فريق توتنهام الإنجليزي سباق الحصول على توقيع كيسي مجانا في الصيف.

لوكا مودريتش - ريال مدريد

بعد أن مدد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد تعاقده في العام الماضي لمدة عام أخر ينتهي في 2022، فإنه يدخل الـ6 أشهر الأخيرة في تعاقده.

ولم يكشف النادي أو اللاعب عن نواياهم، لتقديم عقد لعام أخر للاعب الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم مسبقاً، حيث تظل الشكوك تحوم حول اللاعب الكرواتي الذي قد يعتزل كرة القدم.

جاريث بيل - ريال مدريد

سيتخلى نادي ريال مدريد عن لاعبه جاريث بيل في الصيف المقبل مجانا، ليصبح اللاعب الويلزي حراً في تحديد وجهته المقبلة.

ويريد النادي الملكي التخلص من بيل، بسبب كثرة إصابات الويلزي، بالإضافة إلى راتبه الكبير.

باولو ديبالا - يوفنتوس

يكثف نادي يوفنتوس الإيطالي، مفاوضاته مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لتجديد عقده قبل أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويعتبر مانشستر يونايتد أكثر الأندية رغبة في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني.

عثمان ديمبلي - برشلونة

لم يقدم النجم الفرنسي عثمان ديمبلي أي مردود منذ قدومه إلى نادي برشلونة، في ظل الإصابات العديدة التي تعرض لها ومستواه المتراجع في الأونة الأخيرة.

ويرغب نادي برشلونة في تجديد تعاقد ديمبلي، إلا أن الأخير يرفض تقليل مطالبه المادية الضخمة لتجديد تعاقده، مما يجعل النادي الكتالوني يتركه يرحل مجانا في الصيف.

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

تعتبر صفقة انتقال مبابي في الصيف المقبل هي الأبرز، حيث تعتبر هي الصفقة الأكثر حسماً بين جميع اللاعبين التي تنتهي عقودهم في الصيف المقبل.

ويعتبر انتقال مبابي إلى ريال مدريد شبه محسوم، حيث أعرب اللاعب في رغبته بالرحيل عن باريس سان جيرمان في أكثر من مرة.

ولكن النجم الفرنسي رفض الحديث عن توقيع عقد مع النادي الملكي مسبقاً، احتراما لناديه الحالي، خاصة وأنه سيواجه ناديه المستقبلي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.