تحرك جديد من الأهلي بخصوص قميص مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بدأت إدارة التسويق بالأهلي بالتعاون مع مسئولي شركة الكرة عقد العديد من الإجتماعات بهدف تسويق فانلة فريق الكرة خلال مشاركته في مونديال العالم للاندية التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي فبراير المقبل.

وكانت إدارة الأهلي قد نجحت في تسويق رعاية فانلة الفريق الأول خلال مباراة السوبر الأفريقي التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الرجاء البيضاوي المغربي مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لـ "الخليج 365" إن هناك سلسلة من الأفكار بهدف تحقيق أعلي مكاسب من رعاية قميص النادي في مونديال الأندية .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته :" حصلنا علي 7 ملايين جنيه في مشاركة الفريق الأحمر بمونديال العالم الأخيرة التي أقيمت بقطر ونسعي دون شك لزيادتها والوصول إلي 10 ملايين جنيه خاصة أننا حققنا الميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة".

وكشف المصدر "هناك مفاوضات مكثفه تدور حاليا لتسويق رعاية قميص الاهلي في مونديال الأندية وفق ضوابط معينه أهمها إطلاع الشركة الراعية حاليا على العروض المقدمة وحال موافقتها علي دفع ذات المبلغ تفوز هي بالحقوق في بطولة العالم للاندية".

وأنهى "من ضمن الضوابط أيضا أن يكون الراعي الذي سيزين فانلة الاهلي في مباريات المونديال من ضمن رعاة الفريق في أخر عامين".

وتأهل للبطولة الأهلي وتشيلسي الإنجليزي والجزيرة الإماراتي والهلال السعودي ومونتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي وبيراي بطل تاهيتي الذي سيلعب بدلاً من أوكلاند.

ويواجه الأهلي مع مونتيري المكسيكي ويلعب الفائز مع بالميراس البرازيلي وينتظر الهلال السعودي الفائز من الجزيرة الإماراتي ومنافسه بيراي بطل تاهيتي بديل أوكلاند على أن يلتقي الفائز مع تشيلسي الإنجليزي في دور نصف النهائي .