تعرف على بنود جدول أعمال مجلس الأهلي في اجتماعه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا في الثالثة من عصر اليوم لمناقشة العديد من الملفات التي تخص القلعة الحمراء.

ويناقش المجلس في اجتماع اليوم عدد من الملفات داخل الأهلي، أولها أزمة تعارض كأس العالم للأندية مع بطولة الأمم الأفريقية، وكيفية التعامل مع هذا الأمر.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة الخليج 365 أن الخطيب سوف يناقش أيضاً خلال الجلسة التشكيل المبدئي لبعثة الأهلي في مونديال العالم للاندية.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس ملف الإنشاءات الجديدة وعلي رأسها المرحلة الأولي من فرع التجمع الخامس وموعد الافتتاح.

كما سيتم مناقشة تقرير شركة الإنشاءات الرياضية حول مشروع استاد النادي بالشيخ زايد.

ويناقش المجلس تشكيل المكتب التنفيذي للنادي في دورته الجديدة بجانب دراسة هيكلة النشاط الرياضي وكذلك انطلاق مشروع "الأهلي اون لاين ستورز" الرسمي .