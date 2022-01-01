ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يعود برشلونة لمنافسات الدوري الإسباني مرة أخرى، بعد فترة التوقف الخاصة بأعياد الميلاد، حين يحل ضيفا على ريال مايوركا.



ويلتقي الفريقان على ملعب إيبيروستار، ضمن الجولة 19 من منافسات الدوري الإسباني "ليجا".

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني، هو الحادية عشر مساء الأحد 2 يناير/ كانون ثان بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، ويسعى لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، حسب تصريحات مدربه تشافي هيرنانديز.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس على حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني لموسم 2021-2022، في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وخيتافي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 46 نقطة

إشبيلية - 38 نقطة

ريال بيتيس - 33 نقطة

رايو فاليكانو - 30 نقطة

أتلتيكو مدريد - 29 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 15 هدفا

خوانمي - ريال بيتيس - 11 هدفا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 10 أهداف

خوسيلو - ديبورتيفو ألافيس - 9 أهداف

ياجو أسباس - سيلتا فيجو - 8 أهداف