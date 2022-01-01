شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز كارميلو للمشاركة فى كأس الرابطة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الأرجنتينى خوان براون، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، برنامجا بدنيا لتجهيز الوافد الجديد كارميلو استعداداً للمشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.

وأعلن الإسماعيلي إتمام إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع “كارميلو ألجاراناز وصيف الدورى البوليفي، لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم بناء على طلب من الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى للفريق الأول.

وتابعت اللجنة الفنية لقطات مصورة للاعب البوليفي الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح ورحبت للغاية بإنضمامه باعتباره إضافة مميزة للجانب الهجومي بعد مشاركته منذ عام 2019 وحتى الآن في 60 مباراة سجل خلالهم 34 هدفا وصنع العديد من الأهداف.

ورحب اللاعب بالانضمام لصفوف الدراويش رغم تلقيه أكثر من عرض إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة بالدورى المصرى تحت مظلة الإسماعيلي وبعد التعامل الاحترافي الذى وجده من قبل مجلس الإدارة ومسئولي النادى.