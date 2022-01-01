الحضرى يهنئ ابنته شدوى بعيد ميلادها: كل سنة وأنتى طيبة يا نور عينى.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، بعيد ميلاد ابنته شدوى، وحرص على تهنئتها بنشر فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" وعلق قائلا، "كل سنة وأنتي طيبة يا نور عيني وتكون سنة حلوة عليكي وتحققي كل اللي بتتمنيه وافرح بيكي واشوفك احسن البنات يا قلب بابا يا رب".

وضم الفيديو مجموعة من الصور القديمة التى جمعت الحضرى ببناته فى فترات طفولتهما وشبابهما.

عصام الحضرى وبناته

من جهة أخرى، شارك عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر - فى وقت سابق - متابعيه بصور تجمعه مع زوجته من داخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، لحظة أدائه لمناسك العمرة مع زوجته، حيث نشر الصور عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم تقبل".

ونشر الحضرى صورة له قبل السفر مع زوجته عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "فى طريقنا لأداء العمرة إن شاء الله، نسأل الله القبول".

وكان عصام الحضرى، مدرب حراس الفراعنة، حضر برفقة ضياء السيد المدرب العام للمنتخب ومحمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى، مباراتى الزمالك والمقاولون، وبيراميدز مع طلائع الجيش، أمس فى بطولة الدورى العام.

يأتى ذلك فى إطار حرص الجهاز الفنى للمنتخب على متابعة جميع المباريات واللاعبين، قبل إعلان القائمة النهائية المشاركة فى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون 2022.