شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة واحدة تفصل كهربا عن الرحيل من الأهلي للدوري التركي فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح النادي الأهلي الضوء الأخضر لـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من أجل الرحيل خلال الفترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجاري.

وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني برحيل كهربا فى يناير الجارى، حيث أعلن المدير الفني أن الفريق لا يحتاج خدمات كهربا، وقال المدير الفني للأهلي إنه لا يمانع رحيل كهربا لو تلقى عرضا رسميا ووافق عليه النادى.

وتلقى الأهلي عرضاً رسمية من نادي هاتاي سبور التركي لاستعارته خلال يناير الجاري لمدة ستة أشهر، وعرض النادى التركي 300 ألف دولار لكن الأهلي طلب 700 ألف دولار، ويتفاوض الطرفان حالياً لإنهاء الصفقة فى غضون الأيام المقبلة.