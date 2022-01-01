تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يعود ريال مدريد لمنافسات الدوري الإسباني مرة أخرى، بعد انتهاء إجازة العام الجديد، حيث يحل ضيفا على خيتافي.



وتقام المباراة على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني هو الرابعة عصر يوم الأحد، 2 يناير/ كانون ثان 2022.

ويتصدر الفريق الملكي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 18 جولة، حيث جمع 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية أقرب ملاحقيه، الذي خاض مباراة أقل.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس على حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني لموسم 2021-2022، في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وخيتافي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 46 نقطة

إشبيلية - 38 نقطة

ريال بيتيس - 33 نقطة

رايو فاليكانو - 30 نقطة

أتلتيكو مدريد - 29 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 15 هدفا

خوانمي - ريال بيتيس - 11 هدفا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 10 أهداف

خوسيلو - ديبورتيفو ألافيس - 9 أهداف

ياجو أسباس - سيلتا فيجو - 8 أهداف