شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم الحكام المصرى يغادر إلى الكاميرون للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه طاقم الحكام المصرى المقرر مشاركته فى كأس الأمم الأفريقية إلى الكاميرون من أجل المشاركة فى مباريات البطولة التي ستقام في الفترة من 9 يناير حتى 6 نوفمبر المقبل.

وضمت قائمة الحكام المصريين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 كلا من: أمين عمر، محمود البنا (ساحة) محمود عاشور (الفار) محمود أبو الرجال، أحمد حسام (حكم مساعد).



الحكام المصريون (1)



الحكام المصريون (2)



الحكام المصريون (3)

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة الحكام المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون" التى ستنطلق يناير المقبل والتى كان مقرراً لها يناير 2021 وتأجلت بسبب تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على انتظام مسابقات كرة القدم حول العالم.

ووصل عدد الحكام المشاركين في البطولة القارية 24 حكماً للساحة بينهما ثنائي مصري، و31 مساعداً ضمنهم ثنائي أيضاً من مصر، و9 حكام لتقنية الفيديو على رأسهم محمود عاشور.