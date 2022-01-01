شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى "هداف الزمالك السابق" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"30" والان مع تفاصيل الخبر
وخلال مشواره مع الزمالك توج باسم مرسى بالدوري المصري مرة واحدة، ومرتين بكأس مصر موسم 2014/2015 وموسم 2015/2016، ومرة بالسوبر المصري موسم 2015/2016.
وخاض باسم مرسى 137 مباراة بقميص الزمالك، ونجح في تسجيل 50 هدفاً وصنع 15 أخرى، فيما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف في 10 مباريات دولية شارك فيها وانضم للمنتخب الوطنى أول مرة عام 2014 وتحديداً فى مواجهة جاميكا الودية وسجل هدفاً .
وخاض باسم مرسى 50 مباراة مع الإنتاج الحربى وسجل 20 هدفاً وصنع ثلاثة أخرى ، فيما شارك باسم مرسى مع مصر المقاصة في 26 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع 4 أخرى فيما شارك باسم مرسى مع بتروجت في 15 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدف فيما شارك مع سيراميكا في ثمانية مباريات وسجل هدف بينما خاض 6 مباريات بقميص سموحة ولم يصنع أو يسجل ، وخاض باسم مرسى تجربة احترافية بالدوري اليوناني في صفوف لاريسا وشارك في 5 لقاءات لم يسجل أو يصنع خلالها.