شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى "هداف الزمالك السابق" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"30" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل باسم مرسى، مهاجم سيراميكا الحالى والزمالك السابق، بعيد ميلاده الـ 30 اليوم، السبت، ولد باسم فى الأول من يناير عام 1992 بمدينة طنطا محافظة الغربية، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي بتروجيت، وفى موسم 2013/2014 انتقل إلى نادي الإنتاج الحربي، ثم انضم اللاعب لنادى الزمالك في موسم 2014/2015 في عقد يستمر لمدة ثلاثة مواسم وتألق بشدة مع نادي الزمالك.

وخلال مشواره مع الزمالك توج باسم مرسى بالدوري المصري مرة واحدة، ومرتين بكأس مصر موسم 2014/2015 وموسم 2015/2016، ومرة بالسوبر المصري موسم 2015/2016.

وخاض باسم مرسى 137 مباراة بقميص الزمالك، ونجح في تسجيل 50 هدفاً وصنع 15 أخرى، فيما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف في 10 مباريات دولية شارك فيها وانضم للمنتخب الوطنى أول مرة عام 2014 وتحديداً فى مواجهة جاميكا الودية وسجل هدفاً .

وخاض باسم مرسى 50 مباراة مع الإنتاج الحربى وسجل 20 هدفاً وصنع ثلاثة أخرى ، فيما شارك باسم مرسى مع مصر المقاصة في 26 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع 4 أخرى فيما شارك باسم مرسى مع بتروجت في 15 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدف فيما شارك مع سيراميكا في ثمانية مباريات وسجل هدف بينما خاض 6 مباريات بقميص سموحة ولم يصنع أو يسجل ، وخاض باسم مرسى تجربة احترافية بالدوري اليوناني في صفوف لاريسا وشارك في 5 لقاءات لم يسجل أو يصنع خلالها.