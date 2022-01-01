شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعرض أحمد عادل عبد المنعم للبيع فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر النادى الإسماعيلى على عرض أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق للبيع لأعلى سعر خلال فترة الانتقالات الشتوية، بناءً على رغبة الأرجنتينى خوان براون المدير الفني للفريق، الذى قدم تقريراً يوصى فيه برحيل الحارس عن القلعة الصفراء فى ظل عدم الحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة بعد جلوسه بديلا لمحمد فوزى الذى تألق فى المباريات الأخيرة للدراويش.

ووافقت اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى، برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن، على رحيل الحارس في الميركاتو الشتوى المقبل، بينما فتحت لجنة التعاقدات خطوط اتصال مع بعض الأندية لتسويق أحمد عادل عبد المنعم للاستفادة من بيعه في توفير نفقات الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم في بداية الموسم الحالي قادماً من الجونة وشارك في 3 مباريات بإجمالى 225 دقيقة تلقت شباكه 6 أهداف وخرج بشباك نظيفة في لقاء وحيد.

وتوج أحمد عادل عبد المنعم مع الأهلى بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا، حيث حصد 5 بطولات دوري ممتاز، وثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا، وثلاث ألقاب كأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية، ورحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى في يناير 2018 إلى مصر المقاصة ومنها لصفوف الجونة قبل الانتقال للإسماعيلى.