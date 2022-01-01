شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد عودة بين الحب فى المقاولون والذنب فى المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد عودة من أبرز الأسماء التدريبية فى نادى المقاولون العرب، فى ظل الاعتماد عليه بصورة مستمرة فى قيادة الفريق سواء فى منصب الرجل الأول أو الثانى حال تواجد مدرب أجنبى.

شهدت الساعات الماضية تولى محمد عودة تدريب فريق ذئاب الجبل خلفًا لعماد النحاس، تاركًا تدريب غزل المحلة فى منتصف الموسم، ورغم وجود عقد سارى مع الفريق المحلاوي، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب على الشارع المحلاوي.

واتفق عودة على تواجد طلعت محرم في منصب المدرب العام، ومحمد يونس مدربًا لحراس المرمى، وممدوح عبد الحي مدربًا مساعدًا، على أن يتم الإتفاق على باقي أعضاء الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة.

وسبق لعودة أن تولى تدريب المقاولون موسم2014\2015، والفترة الثانية من موسم 2016 حتى أبريل 2018، قبل ان يتولى تدريب اهلى بنى غازى.