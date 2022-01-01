شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول "أسرع دليفرى فى مصر" يحتفل بعيد ميلاده الـ "32" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الدولى التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ32، لاسيما أنه من مواليد الأول من يناير لعام 1990، ونجح معلول في كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء بعد حالة عشق فريدة مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود.

ومنذ أيام نجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد معلول بعدما وقع اللاعب على العقود قبل أن يتوجه لمنتخب بلاده للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، ليسدل بذلك النادى الأهلى الستار على ملف تمديد تعاقد النجم التونسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

إجمالاً خاض معلول مع الأهلى 177 مباراة بكل البطولات سجل 33 هدفًا وصنع 51 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرتين، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

سطر على معلول قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، على مدار 5 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة فضلا عن تمسكه بارتداء الفانلة الحمراء تقديراً لجماهير النادى ورفضه عروض مغرية بالجملة للرحيل عن الأهلى.

وعالج الأهلى ضعف الجبهة اليسرى والانتقادات بضم على معلول، قادما من الصفاقسى التونسى، لتصبح الجبهة اليسرى من وقتها كلمة السر فى أهداف الأحمر، ووضح أن معلول صفقة سوبر بعد صناعة ذلك الفارق الكبير فى الجبهة اليسرى وتحريك اللعب منها وصناعة الأهداف وتهديد المُنافس، وهو ما جعله يشارك باستمرار طالما كان سليما بعدما أثبت نفسه بقوة وتأقلم سريعًا بخبرة ومهارة، وهو ما دفع إدارة النادى الأهلى لتمديد تعاقد معلول ورفع راتبه السنوى تقديرا للدور الذى يقوم به اللاعب التونسى.

معلول حصد مع الصفاقسى التونسى الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2013 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2013، وكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس عام 2009، كما استطاع تحقيق ألقاب فردية خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة أولها هداف الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2016، فضلا عن أفضل لاعب أجنبى فى الدورى المصرى الممتاز موسمين 2019 /2020