شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء الهداف التاريخى لمدافعى الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ "31" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمود علاء، مدافع الزمالك ومنتخب مصر اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ "31" فهو من مواليد الأول من يناير عام 1991، ولم يكن طريق علاء مفروشًا بالورود، قبل أن يكون مدافع الزمالك الأساسي، وعنصرا مهما فى تشكيل المنتخب الوطني، إذ بدأ علاء حياته الكروية ضمن ناشئي مركز شباب إيتاي البارود، حيث يسكن اللاعب في قرية كفر الشيخ مخلوف بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

يذهب الطفل الصغير يوميًا إلى التدريب دون كلل أو ملل، أملاً فى تحقيق حلمه فى أحد الأيام، ويصبح لاعبا مشهورا، يتحدث عنه الجميع.

كانت مرحلة حرس الحدود هي البداية الحقيقية للاعب، بعدما وضعت قدمه على بداية الطريق كلاعب محترف، لعب مع الحرس 88 مباراة ونجح فى تسجيل هدفين، ثم انتقل بعد ذلك إلى وادي دجلة.

شارك علاء مع دجلة فى 57 مباراة وفى ذلك الوقت برزت موهبته التهديفية بجانب الدفاعية، وسجل 10 أهداف، ثم طلبه الزمالك وانضم للقلعة البيضاء بالفعل، ليبدأ مرحلة المجد والنجومية.

وانضم محمود علاء لفريق الزمالك فى موسم ٢٠١٦/٢٠١٧ قادمًا من فريق وادى دجلة، بعد مفاوضات قوية ورغبة أكثر من فريق فى الحصول على خدماته، ولكن القلعة البيضاء نجحت فى حسم الصفقة لصالحها.

توهج وتألق محمود علاء بالقميص الأبيض ليصبح مدافعا بدرجة هداف ليكون قلب الدفاع وحائط صد لأي هجمات للمنافسين وعرقلة أي خطر قبل أن يصل إلى مرمى الفريق الأبيض ، كل هذا جعله لا غنى عنه في الزمالك، ليقرر مسئولو القلعة البيضاء تجديد تعاقده 4 سنوات مقبلة وتحصينه من أي إغراءات مالية خارجية من الأندية الأخرى، خاصة بعد أن وصله أكثر من عرض للحصول على خدماته.

توج محمود علاء بستة بطولات مع الزمالك هى الدوري الممتاز مرة وكأس مصر (مرتين) ، كما حصل على لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس السوبر المحلي، وكأس السوبر المصري السعودي "لقب ودى".

وإجمالا شارك محمود علاء في 157 مباراة مع الزمالك بكل البطولات بإجمالى 14024 دقيقة لعب ورغم دوره الدفاعى إلا أنه نجح في تسجيل 40 هدف لينصب نفسه الهداف التاريخى لمدافعى الزمالك ونجح في صناعة هدفين، بينما تلقى 26 كارت أصفر.