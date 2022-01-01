شكرا لقرائتكم خبر عن حصل على 14 ركلة واحتسبت ضده 8.. حكاية ركلات الجزاء مع الاهلى فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلي فى تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2021، سواء على المستوى الدولي أو الأفريقي، وحقق إنجازات كبيرة خلال مشاركته في دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأفريقي، فيما خرج خالي الوفاض من البطولات المحلية فى العام الحالي، رغم أنه حقق الثنائية "دوري وكأس" الموسم قبل الماضي.

ونجح فريق الاهلى فى الحصول على 14 ركلة جزاء بكل البطولات التى شارك فيها فى 2021، ونجح فى تسجيل 12 ركلة، وأهدر 2، فيما احتسبت ضد المارد الاحمر ثمانية ركلات خلال هذا العام سددت 6 بنجاح وأهدرت 2 أيضاً.

وخاض الأهلى خلال عام 2021، 60 مباراة بكل البطولات، حقق الفوز فى 38 مباراة وتعادل فى 18 لقاء وتلقى أربع هزائم وسجل 120 هدفاً من خلال 19 لاعبا وتلقت شباكه 47 هدفا وحافظ على نظافة شباكه فى 26 مباراة، ولم ينجح فى تسجيل أهداف فى 9 لقاءات، وسجل هاتريك وحيد وتلقى لاعبوه 2 كارت أحمر وواجه المارد الأحمر 32 منافسا.

وافتتح الأهلى إنجازات عام 2021 بتحقيق برونزية كأس العالم للأندية في شهر فبراير الماضي، بعدما شارك في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، ليكرر الإنجاز الذي حققه عام 2006 في حصد المركز الثالث بكأس العالم، بعد الفوز على الدحيل القطري في ثمن النهائي ثم الخسارة من بايرن ميونيخ في نصف النهائي، قبل أن يهزم بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والعودة من قطر ببرونزية كأس العالم للأندية.

واستمرت إنجازات الأهلي "بطل دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه" على المستوى القاري بعد تحقيق لقب السوبر الإفريقي في مايو الماضي، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي "بطل الكونفدرالية" بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بقطر، وسجل ثنائية الأهلي محمد شريف وصلاح محسن.

واستمرت نجاحات الأهلي القارية بعد حفاظه على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه في شهر يوليو الماضي، عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية سجلها محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية، وهي البطولة التي أهلته للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

كما استطاع الاهلى التتويج بلقب السوبر الافريقى للمرة الثامنة فى تاريخه والثانية على التوالى بالفوز على الرجاء المغربى بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

فيما أخفق الأهلي في الحفاظ على لقب الدوري المصري في شهر أغسطس الماضي، بعدما حل في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك الذي توج باللقب للمرة الـ13 في تاريخه.

وبعد شهر من ضياع لقب درع الدوري الـ43 أخفق الأهلي في تحقيق لقب السوبر المصري، بعد الخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدت مستوى متواضع من الفريق الأحمر، وكانت بداية التصحيح مسار الفريق الأحمر الذي نجح في تحقيق بداية قوية بالموسم الجديد من عمر الدوري، ونجح في حصد 6 انتصارات متتالية من عمر المسابقة قبل أن يتعادل مع فيوتشر، ثم توقف الدوري بسبب استعداد المنتخب لأمم أفريقيا.