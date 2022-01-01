شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يمنح لاعبى المنتخب راحة من التدريبات اليوم.. وبدء معسكر مغلق غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، اللاعبين راحة اليوم من التدريبات على أن يتجمع الفريق غدا لبدء المعسكر المغلق استعدادا لأمم أفريقيا 2022، وأعد المنتخب الوطني خطة طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بمتحوره الجديد "أوميكرون" حفاظًا على سلامة بعثة الفريق المتجهة الجمعة المقبل إلى الكاميرون للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية.

وخضع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى مسحتين طبيتين للكشف عن الفيروس، أولها فور وصول اللاعبين الخميس إلى استاد القاهرة لأداء مرانهم الأول، كما تم إجراء مسحة طبية أخرى أمس للتأكد من سلامة الجميع لكونهم فى معسكرمفتوح، بالإضافة إلى مسحة أخرى قبل بدء المعسكر المغلق، كما ستجرى مسحة جديدة قبل السفر، إضافة إلى المسحات التى ستجرى لكل لاعب من المحترفين فى الخارج قبل الانضمام إلى المعسكر المغلق، ضمن الاستعدادات الطبية للمشاركة فى البطولة والتى تتضمن أيضًا أشعة وتحاليل مفصلة لكل لاعب.

وشدد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المعسكر وأثناء التنقل من مقر الإقامة إلى مكان التدريبات والعودة مع منع الاختلاط تمامًا بعزل البعثة طبيًا، خلال معسكرها بالقاهرة وطوال مدة اقامتها بالكاميرون.

وصرح الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفراعنة بأن ذلك يأتي فى ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم بسبب متحور كورونا الجديد والذي انتشر في أرجاء أوروبا والعالم .