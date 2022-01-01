قمة أرسنال وسيتي الأبرز.. تعرف على مواعيد مباريات السبت الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، على موعد مع يوم أوروبي في أول يوم من العام الجديد 2022.

وتعتبر مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، هي الأبرز في مباريات اليوم السبت.

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الدوري الإنجليزي

2:30.. أرسنال ومانشستر سيتي.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

5:00.. واتفورد وتوتنهام.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

7:30.. كريستال بالاس ووست هام يونايتد.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

الدوري السعودي

التعاون وضمك.. الساعة 2:25

أبها والرائد.. الساعة 2:45

الفتح والنصر.. الساعة 4:40

أهلي جدة والشباب.. الساعة 6:50