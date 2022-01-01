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قمة أرسنال وسيتي الأبرز.. تعرف على مواعيد مباريات السبت الأوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، على موعد مع يوم أوروبي في أول يوم من العام الجديد 2022.

وتعتبر مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي في الجولة 21 من الممتاز، هي الأبرز في مباريات اليوم السبت.

ويمكنك التعرف على مباريات اليوم بالكامل.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي

2:30.. أرسنال ومانشستر سيتي.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

5:00.. واتفورد وتوتنهام.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

7:30.. كريستال بالاس ووست هام يونايتد.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

الدوري السعودي

التعاون وضمك.. الساعة 2:25

أبها والرائد.. الساعة 2:45

الفتح والنصر.. الساعة 4:40

أهلي جدة والشباب.. الساعة 6:50

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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