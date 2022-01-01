استقبال رسمي لمنتخب الناشئين بطل غرب آسيا بمطار عدن دولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وصلت بعثة المنتخب الوطني للناشئين المتوج ببطولة كأس غرب أسيا لكرة القدم في نسختها الثامنة، امس إلى مطار عدن الدولي قادمة من العاصمة المصرية القاهرة.



وكان في استقبال بعثة المنتخب، بالمطار كل من نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب وجموع المستقبلين.

كما ستقيم وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بعدن، يوم غد السبت، حفلا تكريميا رسميا وشعبيا كبيرا في ملعب الشهيد الحبيشي في عدن، احتفاءً بالانتصار الكبير الذي حققه نجوم منتخبنا الوطني للناشئين.