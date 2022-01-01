تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم السبت الموافق 1 يناير/ كانون الثاني 2022 عدة مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية والعربية.



ويستقبل الدوري الإنجليزي عام 2022 بمباريات الجولة 21 من المسابقة، والتي تشهد قمة ساخنة في أول أيامها بين مانشستر سيتي حامل اللقب وغريمه أرسنال.

يفتتح مانشستر سيتي العام الجديد بمواجهة صعبة خارج ملعبه أمام أرسنال ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق الساعة 3.30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 4.30 بتوقيت أبوظبي، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق حفيظ الدراجي.

يستقبل فريق واتفورد نظيره توتنهام في الدوري الإنجليزي، السبت، حيث تنطلق المباراة الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports1 HD Premium"، بتعليق نوفل باشي.

يواجه فريق كريستال بالاس نظيره اللندني وست هام في الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق المباراة الساعة 8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.30 بتوقيت أبوظبي، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports1 HD Premium"، بتعليق عامر الخوذيري.

يستضيف فريق التعاون نظيره ضمك في الجولة الـ15 من الدوري السعودي (السبت)، حيث تنطلق المباراة الساعة 3.25 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4.25 بتوقيت أبوظبي، وتبث المباراة عبر قنوات SSC ومنصة شاهد الإلكترونية.

يسعى فريق النصر لتصحيح مساره في طريقه لاستعادة لقب الدوري السعودي، حين يلاقي نظيره الفتح في الجولة الـ15 (السبت)، حيث تنطلق المباراة الساعة 5.40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.40 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات SSC ومنصة شاهد الإلكترونية.

يتطلع الشباب لمواصلة تضييق الخناق على الاتحاد متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، حين يصطدم بالأهلي في الجولة الـ15 من المسابقة.

وتنطلق المباراة الساعة 7.50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.50 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات SSC ومنصة شاهد الإلكترونية.