شكرا لقرائتكم خبر عن التواء الكاحل يبعد أحمد مصطفى عن تدريبات الإسماعيلى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد مصطفى، لاعب النادى الإسماعيلى، عن تدريبات فريقه لمدة خمسة أيام بسبب تعرضه لالتواء فى الكاحل خلال أحد التدريبات. ويستعد الدراويش للمشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.

فى سياق آخر، استقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون على عقد اجتماعات مستمرة مع لاعبيه لتحفيزهم لضمان عودتهم لمستواهم المعروف وهو ما يصب فى صالح الفريق، ويحرص براون على الاجتماع باللاعبين وفقاً لأقدميتهم فى الفريق حيث بدأ بالاجتماع مع باهر المحمدى كابتن الفريق.

وطالب المدرب الأرجنتيني باهر المحمدى قائد الإسماعيلى ببذل مجهود مضاعف خلال الفترة المقبلة للتأكيد على أحقيته فى العودة للانضمام لصفوف المنتخب الأول باعتباره أحد أفضل المدافعين فى الدورى المصرى.