شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المقاصة الإيفواري تحت رادار 3 أندية بالممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الإيفواري سيرجي ايريك، لاعب وسط المقاصة، اهتمام أكثر من ناد من أندية الدوري الممتاز، بعد ظهوره بمستوى جيد في المباريات التي شارك فيها مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي.

وأبدت ثلاثة أندية من أندية الدوري الممتاز اهتماما بدفندر المقاصة الإيفواري، تمهيدا للتعاقد معه في موسم الانتقالات الشتوية الحالي أو بنهاية الموسم الحالي على أقصى تقدير، بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعب، وإذا ما استمر في تقديم مستويات جيدة مع فريقه.

وتحفظ مسئولو نادي المقاصة على فكرة رحيل أحمد صبيحة، مدافع الفريق، إلى نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تلقي اللاعب عروضا شفوية عن طريق وكيل لاعبين من أجل الانتقال لصفوف الدراويش في يناير المقبل.

ويرى مسئولو المقاصة أن صبيحة من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الفيومي، وأحد أهم اللاعبيه في الخط الخلفي للفريق، ومن الصعب التفريط فيه في منتصف الموسم، خاصة أن هدف الإدارة الحفاظ على القوام الأساسي وليس التفريط في أحدهم.

ويرفض مسئولو المقاصة مناقشة أية عروض تخص صبيحة، سواء رسمية أو شفوية، لعدم وجود نية في التخلي عن أي لاعب في الميركاتو الشتوي.

جدير بالذكر أن المقاصة تعاقد مع علي غزال مدافع سموحة السابق في صفقة انتقال حر ليكون أول تدعيمات الفريق الفيومي في الميركاتو الشتوي.