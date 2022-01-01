شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية مهنئا بالعام الجديد: 2022 سنة جديدة بطموحات كبيرة وأهداف مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم عمرو السولية، لاعب خط الوسط بمنتخب مصر والنادى الأهلى، جمهوره ومحبيه بحلول العام الميلادى الجديد 2022، مشيرا إلى أن العام المنتهى كانت كلها نجاحات ولحظات جميلة، متمنيا أن يدخل العام الجديد بطموحات كبيرة وأهداف مختلفة.

وكتب السولية، عبر حسابه على "إنستجرام": "كل عام وأنتم بخير، سنة عدت كلها نجاحات ولحظات جميلة، 2022 سنة جديدة بطموحات كبيرة وأهداف مختلفة، 2022 سنة جديدة سعيدة".



السولية

من ناحية أخرى، يواصل عمرو السولية، نجم النادى الأهلى والمنتخب الوطنى، جلساته العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.

وأكد السولية، في تصريحات له، عزمه الكامل وحماسه البالغ للحاق بمباريات بطولة الأمم الأفريقية لنيل شرف تمثيل بلاده فى هذه البطولة الكبيرة.

وأضاف نجم المنتخب الوطني، أن الانضمام لمنتخب مصر شرف كبير وتحقيق نتائج إيجابية معه شرف أكبر لتاريخ أى منا، كما أن المساهمة فى إسعاد جماهير الكرة المصرية هدف لكل لاعبى المنتخب الوطني.