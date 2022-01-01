شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف وسعد سمير يطمئنان على مروان محسن ويحتفلان معه بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أيمن أشرف وسعد سمير، مع مروان محسن بحلول العام الميلادى الجديد 2022، وحرصا على دعمه وزيارته للاطمئنان عليه من الإصابة التى لحقت به مؤخرا، وهى عبارة عن كسر فى شظية القدم، وأعرب مروان، عن سعادته بهذه الزيارة، ونشر الصورة عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "كل عام وأنتم بخير".





وسبق أن حرص لاعبو فيوتشر على دعم مروان محسن مهاجم الفريق، وذلك بعد إصابته بكسر فى شظية القدم، وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن 4 أشهر، ونشر سعد سمير كابتن فيوتشر، صورة عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، جمعته بكريم نيدفيد، وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم، خلال تواجدهم برفقة مروان فى أحدث ظهور له، بعد خضوعه لجراحة فى شظية القدم.

وكان الدكتور محمود الشحات، رئيس الجهاز الطبى بنادى فيوتشر إف سى، كشف عن الموقف الطبى لمروان محسن، مهاجم الفريق، بعد إصابته أمام إنبى فى مباراة الجولة الخامسة من الدورى العام، بعد إجراء العديد من الفحوصات والأشعة فى أحد المستشفيات الكبرى القاهرة.

وأوضح الدكتور محمود الشحات أن تشخيص إصابة مروان محسن، هى كسر فى شظية القدم اليسرى مع تمزق من الدرجة الثانية فى الرباط الداخلى للكاحل وخضع لجراحة عاجلة.