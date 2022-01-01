شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حكام دوليون يتوجهون للكاميرون للمشاركة في كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه فجر اليوم الخماسي محمود البنا وأمين عمر وأحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال ومحمود عاشور الحكام الدوليين إلى الكاميرون، للمشاركة في أمم أفريقيا 2021 التي تقام خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير، ويشارك فيها المنتخب المصري.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 5 حكام مصريين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، حكمي ساحة هما محمود البنا وأمين عمر، والمساعدين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بينما محمود عاشور حكم فيديو.

يشارك منتخب مصر في البطولة بالمجموعة الرابعة التي تضم كلا من: نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.