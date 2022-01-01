شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الصحراوى يعود للإسماعيلى الأسبوع المقبل بعد الاحتفال بخطوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسى مروان الصحراوى، مدافع النادى الإسماعيلى، للقاهرة الأسبوع المقبل، بعدما توجه لبلاده فى الساعات الماضية لإقامة حفل خطوبته، بعد أن وافق مسئولو الدراويش على طلب الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى خوان براون على مغادرة اللاعب.

وسيعود اللاعب من تونس فى الأسبوع المقبل لاستكمال برنامج الفريق استعدادًا للمشاركة فى كأس الرابطة، المزمع انطلاقه يناير القادم.

فى سياق آخر، قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، تعيين أشرف خضر مدربًا عامًا للفريق الأول، وذلك بعد ترحيب من المدير الفنى الأرجنتينى “خوان براون”.

وجاء تعيين خضر فى منصب المدرب العام، نظرا لخبراته الفنية المتراكمة وقدراته على تسهيل مهمة المدير الفنى، بالإضافة إلى أنه سيقوم بمهام مدير الكرة، بالتنسيق مع أشرف عبد الكريم المدير الإدارى للفريق الأول، بما يسهم فى تحسن نتائج الفريق نحو الأفضل.

ومن المعروف أن أشرف خضر يعد عضوا باللجنة الفنية التى يترأسها حماده المصرى والمسئولة عن كل شىء فيما يخص الفريق الأول.