شكرا لقرائتكم خبر عن "طارق العشرى" المدرب المدلل لـ"جوزيه" وصانع الإنجازات مع حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو طلائع الجيش تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق في الفترة القادمة، خلفا لأحمد عبد العزيز الذي تولى المسئولية الفنية بشكل مؤقت منذ رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب الفريق العسكري.

كما قرر مسئولو طلائع الجيش تشكيل الجهاز المعاون للعشري في تدريب الفريق العسكري مكون من، محمود عطا مدرب عام وأحمد عبد العزيز مدرب والدكتور عبد الحليم كامل مخطط أحمال وسيد السويركي مدرب الحراس والعميد أحمد مهدي مدير كرة ويسري عرفان مدير اداري ومحمد مختار مدير شئون لاعبين.

وجاءت مسيرة طارق العشري التدريبية كالتالى: حرس الحدود وإنبي والشعب الإماراتى والمقاولون العرب والهلال السودانى ووادي دجلة والنادي المصري وطلائع الجيش، وتمكن من حصد بعض البطولات المحلية، حيث حقق بطولة كأس مصر مرتين موسم 2009 و2010، والسوبر المحلى موسم 2009 برفقة فريق حرس الحدود.

ويعد طارق العشرى من المدربين أصحاب الخبرات في الدورى المصرى الممتاز عقب تولى العديد، وكان البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفني لفريق الأهلي الأسبق، يقوم بتشجيعه دائما ويعجب بطريقة لعبه، حيث خاض فترة معايشة معه، وكان يراه من المدربين الواعدين في الدوري المصري.

وعن علاقته بجوزيه قال العشرى، فى تصريحات تليفزيونية سابقة: "عرضت على جوزيه عمل معايشة معه حينما كنت مدربا لحرس الحدود، الوسيط فى ذلك كان أحمد ناجي، وقضيت معه 15 يوما وتعلمت منه الكثير؛ لأنه من العلامات البارزة فى التدريب فى مصر وأفريقيا".

وأضاف العشرى أن جوزيه كان يسأل عنى حينما أغيب عن المعايشة، وكان يطالبنى بالغياب حينما كان يحتاج للحديث مع لاعبيه فى بعض التفاصيل الخاصة، وتعلمت منه التدريب والتعامل مع كافة عناصر المنظومة من لاعبين ومعاونيين وإدارة وحتى عمال غرف الملابس".

وأوضح أنه فى السنة التى قضى فيها المعايشة بالأهلى مع جوزيه نجح فى التفوق عليه فى دور الـ16 لكأس مصر، كما ساهمت تعليماته وخبرته التدريبية معى أن أنقل الحرس من المنطقة الشرفية إلى المنطقة التنافسية.