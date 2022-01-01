شيكابالا يدعم كوكا بعد أزمته مع ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق نادي الزمالك، على دعم أحمد حسن "كوكا"، لاعب قونيا سبور التركي.

دعم "شيكابالا" جاء بعد خلاف نشب بين "كوكا" وأحمد حسام "ميدو" عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكان "كوكا" استطاع أن يصل لهدفه الـ99 خلال مشواره الاحترافي، الأمر الذي جعله يتعرض للهجوم من "ميدو".

ونشر "شيكابالا" صورة تجمعه بزميله "كوكا" تعبيرًا على دعمه للمحترف المصري.

جدير بالذكر أن "كوكا" خرج من حسابات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري قبل بطولة كأس الأمم والمقرر لها بالكاميرون.