من بطل الدوري في مباريات 2021؟ رقم مميز للزمالك وآخر للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتهى عام 2021، وخاضت فرق الدوري العديد من المباريات طوال العام ما بيت الـ 7 مباريات وحتى من خاض 38 مباراة، حيث احتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول الفرق الأكثر تحقيقا للنقاط طوال العام.

وخاض كل من الزمالك، الأهلي، بيراميدز 38 مباراة في العام الماضي وفقًا لموقع "ترانسفير ماركيت" المتخصص في الأرقام، فاز خلالها الفريق الأبيض بـ 28 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مواجهات فقط بعدد نقاط يصل إلى 92 نقطة.

في المركز الثاني يتواجد الأهلي بتحقيق الفوز في 25 مباراة خلال العام الماضي، والخسارة في مباراتين، بينما التعادل كان حاضرا في 11 لقاء وحقق الفريق طوال العام 86 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث بتحقيق الفوز في 17 مباراة، والتعادل في مثلهم وخسارة 4 مواجهات فقط.

واحتل قطبي الإسكندرية سموحة والاتحاد المركزين الرابع والخامس على الترتيب، حيث حقق الأول الفوز في 14 مباراة والتعادل في 19 مواجهة والتعادل في 4 لقاءات، بينما خاض زعيم الثغر 39 مباراة حقق خلالها الفوز في 14 مباراة والتعادل في مثلهم والخسارة خلال 11 مواجهة.

المصري اكتفى بالمركز السادس بعد خوض 37 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 14 مباراة، والتعادل في 12 لقاء والخسارة في 11 مواجهة بمجموع نقاط 54.

وتواجد فريق الإسماعيلي، في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة، جمعهم من 36 مباراة، حيث نجح في تحقيق الفوز خلال 9 مباريات والتعادل في 10 مواجهات، والهزيمة في 17 لقاء.

وجاء في المراكز الثلاث الأخيرة، فاركو في المركز الـ 19 بخوض 8 مباريات فقط بالدوري فاز في 4 منها وخسر مثلهم، وحصد 12 نقطة، متفوقا على فيوتشر صاحب المركز الـ 20 الذي خاض 7 مواجهات فاز خلالها في مباراتين وتعادل في مثلهما والخسارة في 3 مواجهات، بينما تواجد ايسترن كومباني في المركز الأخير بعدما خاض 8 مباريات خسر في 7 مواجهات وتعادل في لقاء ولم يتذوق طعم الفوز.