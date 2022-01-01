"قبل بداية العام الجديد".. كيروش يوجه رسالة للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أرسل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، تهنئة للمصريين، بمناسبة العام الجديد، وأبدى أمله أن يكون عام التأهل لكأس العالم.

وقال كيروش عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الجمعة: "أتمنى أن تكون سنة جديدة سعيدة، بالسلام والنجاح وأفضل صحة، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لمصر، وقد يكون عام كأس العالم أيضًا، حان الوقت الآن لمواصلة عملنا والحفاظ على تركيزنا نحو هدفنا، أتمنى لك الأفضل!"

وحصل كيروش مع منتخب مصر على المركز الرابع في بطولة كأس العرب بعد الخسارة أمام قطر في مباراة الميدالية البرونزية نوفمبر الماضي.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، قبل أن يخوض التصفية النهائية المؤهلة لكأس العالم في مارس 2022.