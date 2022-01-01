شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 12 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 12 / 2021 العديد من الاخبار المهمة أبرزها، سلبية المسحة الثانية للاعبى المنتخب قبل المشاركة فى أمم أفريقيا.

سلبية المسحة الثانية للاعبى المنتخب قبل المشاركة فى أمم أفريقيا

أعلن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن نتائج المسحة الطبية التى أجراها المنتخب اليوم الجمعة فى ثاني أيام تجمعه المفتوح جاءت كلها سلبية.

شاهد مران منتخب مصر باستاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا

أدى المنتخب الوطنى تدريبه صباح اليوم على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة فى ختام معسكره المفتوح استعدادا للمشاركة فى نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون، والتى ستبدأ بالنسبة للمنتخب الوطنى يوم 11 يناير المقبل بمواجهة نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التى تضم معهما غينيا بيساو والسودان.

رمضان صبحي: أسعى بإصرار وعزيمة لإثبات أحقيتى بارتداء تيشرت منتخب مصر

أعرب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، عن سعادته بالعودة مجددا لصفوف المنتخب الوطني وقبل بطولة كبيرة يتابعها العالم لأهميتها وقوتها. وقال رمضان صبحي، إنه أكثر إصرارا وعزما على إثبات أحقيته فى ارتداء شعار بلاده من خلال التفوق على نفسه وبذل كل ما في وسعه لاستثمار هذه الفرصة والمساهمة مع زملائه فى تحقيق إنجاز يحسب للكرة المصرية ولهذا الجيل من اللاعبين.

تحذيرات للاعبى الزمالك من التجمعات ومسحة طبية فور انتهاء الإجازة

حذر الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، لاعبى الفريق من التجمعات فى الأماكن المغلقة خوفًا من التعرض للإصابة بفيرس كورونا، خلال فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز.

عبد الحميد بسيونى يتولى تدريب غزل المحلة خلفا لـ محمد عودة

استقر مسئولو نادى غزل المحلة على تولى عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب محمد عودة خلال المرحلة المقبلة عقب الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقد في الساعات القليلة الماضية.

وزارة الرياضة تشيد بالشفافية والحيادية فى انتخابات مجالس إدارات 55 اتحادا و600 نادٍ

أشادت وزارة الشباب والرياضة - في بيان لها - بالأجواء العامة التى تسود المنظومة الرياضية الفترة الراهنة، والتي تشهد انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية والاتحادات الرياضية فى جميع محافظات الجمهورية، وحرص أعضاء الجمعية العمومية علي التواجد أيام الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، واختيار من يمثلهم فى إدارة النادى خلال المرحلة المقبلة.