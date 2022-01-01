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أحمد ياسر ريان يحتفل بخطوبته في رأس السنة

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القاهرة - سامية سيد - استغل أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي والمعار إلى ألتاي سبور التركي، إجازة نهاية العام في الاحتفال بخطوبته على علياء الزنوكي وسط أجواء عائلية بحضور أسرة العروسين فقط.

وحرص أحمد ياسر ريان على الاحتفال بخطوبته في عيد رأس السنة الميلادية مستغلا تواجده بمصر؛ بسبب إجازات أعياد الكريسماس.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر أحمد ريان من القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.

ويقدم أحمد ريان عروضا طيبة في الدوري التركي هذا الموسم، وسجل العديد من الأهداف مع فريقه في مشواره بالدوري والكأس في تركيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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