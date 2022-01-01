شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد برنامج تحضير الزمالك لكأس الرابطة بعد العودة من الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كاريترون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع أفراد جهازه المعاون فور العودة من الإجازة القصيرة التى حصل عليها الفريق فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز فى الوقت الحالى؛ بسبب بطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى الكاميرون.

وحصل الزمالك على راحة حتى يوم 5 يناير المقبل على أن يستأنف الفريق تدريباته في السادس من يناير، بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها فى يناير المقبل.

ويعقد كارتيرون جلسة مع أفراد جهازه المعاون فور العودة إلى القاهرة من أجل رسم خطة المرحلة المقبلة، وكيف سيتم الإعداد لبطولة كأس الرابطة، فى ظل غياب اللاعبين الدوليين الذين انضموا لصفوف منتخبات بلادهم.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها فى شهر يناير المقبل، بعدما تقرر إلغاء الدورة الودية التي كان مقررا لها في يناير، بعد تعذر سفر الفرق المشاركة في الدورة إلى الإمارات.