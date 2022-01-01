شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لـ"عبد الحميد بسيونى" في غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق غزل المحلة الجديد، على اختيار الجهاز المعاون له في مهمة تدريب الفريق المحلاوى خلال الفترة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون كالتالى:

عبد الحميد بسيونى مدير فنى

أحمد صالح مدرب عام

ياسر على مدرب مساعد

إبراهيم فرج مدرب حراس مرمى "جار التفاوض معه حتى الآن"

مدير إدارى .. محمد الجميل

إدارى .. محمد عادل

إدارى .. السيد الجمال

الجهاز الطبي .. خالد الجميزى

أخصائى .. محمد عمر

ويجتمع على العباسى رئيس مجلس إدارة نادى غزل المحلة ولجنة الكرة، وصابر عيد المدير الرياضى، بلاعبى الفريق لشرح بعض الأمور داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 10 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر اثنتين.